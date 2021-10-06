Превышений ПДК не обнаружено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 6 октября

6 октября во время 2-минутных замерах между железнодорожным и автовокзалом в Нижнем Тагиле в 9:20 веществ загрязнителей выявлено не было.

В среду 6 октября короткие замеры синильной кислоты, формальдегида, диоксида серы, диоксида азота и сероводорода у вокзала в Нижнем Тагиле были сделаны при температуре воздуха +4 градуса и северо-западном ветре со скоростью 3 метра в секунду. Значения всех пяти веществ-загрязнителей остались нулевыми. Фото: TagilCity.ru Каждый день в прямом эфире Instagram журналист редакции TagilCity.ru транслирует замеры воздуха в Нижнем Тагиле. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Материалы по теме: Нет веществ загрязнителей: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 5 октября

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter