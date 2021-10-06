Режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней введен в Свердловской области

Режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней введен в Свердловской области
Режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней введен в Свердловской области
Сегодня, 21:21Здоровье и экологияФото: 1MI
Режим чрезвычайной ситуации в нескольких местах Свердловской области из-за вспышки африканской чумы ввел губернатор Евгений Куйвашев.

На данный момент режим ЧС действует на территориях Камышловского района, Камышловского, Пышминского округов, а также в городских округах Сухой Лог и Богданович. Об этом свидетельствует распоряжение на портале правовых услуг.

Руководить устранением ЧС будет директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. В его обязанности входит вместе с местными властями оценить ущерб и подготовить план по сокращению последствий заболевания и возмещению ущерба владельцам животных.

Также глава региона дал распоряжение изъять свиней в зоне, где есть угроза распространения заболевания, и установить карантин на территории лесной территории Камышловского района. Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка области Евгений Куйвашев поручил оказать поддержку владельцам изъятых свиней и помочь им в покупке новых особей.

Напомним, диагноз «Африканская чума» подтвердился у нескольких особей в подсобном хозяйстве фермера в Камышловском районе. Животных кормили остатками еды из столовых.

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