Режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней введен в Свердловской области

На данный момент режим ЧС действует на территориях Камышловского района, Камышловского, Пышминского округов, а также в городских округах Сухой Лог и Богданович. Об этом свидетельствует распоряжение на портале правовых услуг.
Руководить устранением ЧС будет директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. В его обязанности входит вместе с местными властями оценить ущерб и подготовить план по сокращению последствий заболевания и возмещению ущерба владельцам животных.
Также глава региона дал распоряжение изъять свиней в зоне, где есть угроза распространения заболевания, и установить карантин на территории лесной территории Камышловского района. Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка области Евгений Куйвашев поручил оказать поддержку владельцам изъятых свиней и помочь им в покупке новых особей.
Напомним, диагноз «Африканская чума» подтвердился у нескольких особей в подсобном хозяйстве фермера в Камышловском районе. Животных кормили остатками еды из столовых.