Российский экологический форум состоится 12–13 октября в Подмосковье

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что к 2030 году необходимо достичь национальных целей из указа президента РФ. Это стопроцентная сортировка отходов, снижение захоронения мусора на полигонах вдвое. Буцаев подчеркнул, что организация дискуссий и поиск совместных решений в их рамках — такой же важный шаг, как и развитие инфраструктуры. По его словам, Российский экологический форум выведет подобные дискуссии на новый уровень. Для обсуждения развития отрасли обращения с ТКО в России соберутся топовые спикеры, губернаторы, представители отрасли и крупных предприятий, которые работают над выполнением показателей из нацпроекта и формированием экономики замкнутого цикла.