Российский экологический форум состоится 12–13 октября в Подмосковье

Российский экологический форум состоится 12–13 октября в Подмосковье
Российский экологический форум состоится 12–13 октября в Подмосковье
Сегодня, 11:34Здоровье и экологияФото: pxhere.com
В Подмосковье 12 — 13 октября состоится Российский экологический форум (РЭФ). В качестве площадки выбран кампус СберУниверситета, организатором выступает Российский экологический оператор (РЭО).

В форуме примут участие отраслевые специалисты, представители органов власти, бизнес-сообщества. Среди них — вице-премьер Виктория Абрамченко, глава Минприроды РФ Александр Козлов, глава ППК «РЭО» Денис Буцаев. Ключевыми темами названы реформа обращения с отходами, инвестиции, зеленые финансы и ESG, а также расширенная ответственность производителей (РОП), информирует newsnn.ru.

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что к 2030 году необходимо достичь национальных целей из указа президента РФ. Это стопроцентная сортировка отходов, снижение захоронения мусора на полигонах вдвое. Буцаев подчеркнул, что организация дискуссий и поиск совместных решений в их рамках — такой же важный шаг, как и развитие инфраструктуры. По его словам, Российский экологический форум выведет подобные дискуссии на новый уровень. Для обсуждения развития отрасли обращения с ТКО в России соберутся топовые спикеры, губернаторы, представители отрасли и крупных предприятий, которые работают над выполнением показателей из нацпроекта и формированием экономики замкнутого цикла.

Первый день будет посвящен установочным сессиям, в частности спикеры обсудят законодательные изменения сферы, цифровизацию как необходимый шаг в развитии сферы обращения с ТКО, зеленые финансы и стандарты ESG в отрасли. Кроме того, будут рассмотрены такие темы, как обновление РОП, ключевые задачи реформы в регионах, способы привлечения в отрасль частных инвестиций.

Во второй день пройдут отраслевые сессии. Участники форума поговорят о построении экономики замкнутого цикла, обсудят опыт организации операционной деятельности региональных операторов, вложения в инфраструктуру РСО. Другой важный вопрос связан с достижением компромисса между регионами, частными инвесторами и финансирующими организациями.

Также ключевыми темами мероприятия станут развитие культуры обращения с отходами, волонтерская деятельность в данной сфере и вовлечение жителей страны в экопроекты.

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