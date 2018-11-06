Температура 40: СЭС проверит ресторан «Своя компания» после отравления трех человек

3 ноября тагильчанин Андрей решил заказать для себя и членов своей семьи ужин в ресторане «Своя компания», расположенном по адресу ул. Мира, 11. Заказ был сделан в 19.53. Мужчина заказал роллы «Классическая Филадельфия», несколько темпурных роллов с креветкой и роллы с огурцом.

В 21.30 мужчина расплатился за свой заказ, который забрал в ресторане, придя домой, он и два члена его семьи приступили к трапезе. Через некоторое время всем членам семьи стало плохо.

После употребления еды из ресторана я почувствовал себя очень плохо, через 20 минут остальные 2 человека почувствовали тошноту. Всю ночь после приема еды из ресторана мы мучились с высокой температурой и рвотой,поделился мужчина.

На следующий день семья вызвала скорую помощь. Приехавшие медики констатировали «острое пищевое отравление».

Врачи поставили диагноз «острое пищевое отравление», назначили медикаменты. На момент прибытия скорой помощи температура у меня поднялась до 40 градусов, состояние было крайне тяжелое,рассказал редакции TagilCity.ru горожанин.

Во вторник, 6 ноября, тагильчанин направился в СЭС с сообщением об отравлении, которое он, с его слов, получил по вине ресторана «Своя компания».

В СЭС заявление от тагильчанина было принято в работу. Теперь ресторан ждет проверка контролирующей организации.

Обращение от гражданина зарегистрировано. В тридцатидневный срок будет проведена проверка, будут направлены запросы в ресторан, в скорую помощь. Если понадобится – будет осуществлен выезд специалиста в ресторан. После проверки будет дано заключение. В ближайшее время аналогичных обращений не поступало,сообщили редакции в СЭС.

В ресторане «Своя компания» на Мира,11 о ситуации с отравлением узнали впервые 6 ноября.