На Урале вновь зафиксировано землетрясение

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Согласно данным с сайта Международной системы мониторинга, на западном склоне Уральских гор произошло землетрясение, пишет Ура.ру.
Толчок зафиксирован 4 ноября в 16.27 в 40 километрах от города Катав-Ивановск, магнитуда составила 3,1 балла. Как отмечают ученые из института геофизики УрО РАН, колебания данной амплитуды не представляют угрозы для жителей. Также эксперты отмечают, что техника может давать погрешности в плане определения расстояния и результат нужно перепроверять вручную.
Напомним, 25 октября произошло землетрясение на границы Челябинской и Свердловской областей, его магнитуда также составила 3,1 балла.
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