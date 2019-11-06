На Урале вновь зафиксировано землетрясение

Толчок зафиксирован 4 ноября в 16.27 в 40 километрах от города Катав-Ивановск, магнитуда составила 3,1 балла. Как отмечают ученые из института геофизики УрО РАН, колебания данной амплитуды не представляют угрозы для жителей. Также эксперты отмечают, что техника может давать погрешности в плане определения расстояния и результат нужно перепроверять вручную.