Суд отклонил апелляцию мэрии Нижнего Тагила по факту обрушения берега в Фотеево
Свердловский областной суд оставил без изменения решение по иску природоохранной прокуратуры к мэрии Нижнего Тагила с требованием провести инженерно-технические изыскания в районе обрушения левого берега Нижнетагильского пруда, сообщает пресс-служба ведомства.
В природоохранную прокуратуру обратились жители города с жалобой на обрушение берега пруда в районе Фотеево. В ходе проверки установлено, что за шесть лет линия протяжённости обрушения выросла на 22%, а количество домов, попадающих в зону риска, выросла в три раза.
В связи с невыполнением администрацией города требований земельного законодательства, согласно которому должны проводиться мероприятия по защите земель от негативного воздействия, главе Нижнего Тагила было вынесено представление. Администрация города его рассмотрело, но при этом никаких мер по предотвращению ЧС принято не было.
Тогда природоохранный прокурор направил в Ленинский районный суд иск с требованием обязать администрацию Нижнего Тагила и Управление городским хозяйством провести инженерно-технические изыскания в районе обрушения берега, с целью определить объемы, границы и состав работ для устранения угрозы ЧС. Кроме того, в перечень исковых требований вошёл ремонт дороги между береговым склоном Нижнетагильского пруда и жилыми домами по улице 1-е Фотеево и перехват стоков поверхностных вод.
24 июля суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, однако администрация города попыталась его обжаловать. Однако Свердловский областной суд отклонил апелляцию и оставил решение районного суда без изменений. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле природоохранной прокуратуры.