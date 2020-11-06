Евгений Куйвашев допустил отмену дистанта для выпускных классов

Мы рассматриваем возможность выхода на учёбу в обычном режиме учеников 9 и 11 классов – тем, кому предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Окончательное решение примем в понедельник, подчеркнул Евгений Куйвашев.
Также глава региона отметил, что не планирует оставлять школьников на дистанционном обучении на длительный промежуток времени.
Напомним, сегодня стало известно, что учащихся 6-11 классов в Свердловской области перевели на дистант. Дистанционный режим обучения пока введен на одну учебную неделю, до 14 ноября. Он распространяется как на муниципальные, так и на частные учебные заведения.