Евгений Куйвашев допустил отмену дистанта для выпускных классов

Глава региона Евгений Куйвашев допустил вариант, при котором выпускные классы вернутся на очное обучение. Об этом он сообщил на своей личной странице в Instagram.

Мы рассматриваем возможность выхода на учёбу в обычном режиме учеников 9 и 11 классов – тем, кому предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Окончательное решение примем в понедельник, подчеркнул Евгений Куйвашев. Также глава региона отметил, что не планирует оставлять школьников на дистанционном обучении на длительный промежуток времени. Напомним, сегодня стало известно, что учащихся 6-11 классов в Свердловской области перевели на дистант. Дистанционный режим обучения пока введен на одну учебную неделю, до 14 ноября. Он распространяется как на муниципальные, так и на частные учебные заведения. Уральских школьников перевели на дистант

