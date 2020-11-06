Евгений Куйвашев допустил отмену дистанта для выпускных классов

Напомним, сегодня стало известно, что учащихся 6-11 классов в Свердловской области перевели на дистант. Дистанционный режим обучения пока введен на одну учебную неделю, до 14 ноября. Он распространяется как на муниципальные, так и на частные учебные заведения.