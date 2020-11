Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с COVID-19 в детсадах

Глава региона Евгений Куйвашев объяснил, по каким причинам власти не распространяют «коронавирусные» ограничения на детские сады. Об этом он рассказал на своей официальной странице в Instagram.

Потоки детей разделены гораздо больше по сравнению со школами, детей в садиках легче организовать и контролировать. При этом, безусловно, во всех образовательных учреждениях в обязательном порядке должны соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора и меры профилактические должны быть усилены. Сегодня ситуация в дошкольных учреждениях достаточно стабильная, за ней мы очень внимательно следим,подчеркнул губернатор. По его словам, суммарно по Свердловской области работает свыше полутора тысяч детских садов, пять из которых закрыты по причине COVID-19. Еще 12 не осуществляют своих функций из-за ОРВИ. Также Куйвашев отметил, что на карантин закрываются и отдельные группы. Но тут, повторюсь, ситуация для всех понятная, регламенты известны. Поэтому пока речи о введении каких-то ограничений в работе детсадов не идет,отметил губернатор. Напомним, сегодня стало известно, что Евгений Куйвашев допустил вариант, при котором выпускные классы вернутся на очное обучение. Евгений Куйвашев допустил отмену дистанта для выпускных классов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter