Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с COVID-19 в детсадах

Потоки детей разделены гораздо больше по сравнению со школами, детей в садиках легче организовать и контролировать. При этом, безусловно, во всех образовательных учреждениях в обязательном порядке должны соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора и меры профилактические должны быть усилены. Сегодня ситуация в дошкольных учреждениях достаточно стабильная, за ней мы очень внимательно следим,подчеркнул губернатор.