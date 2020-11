Главный санврач Свердловской области рассказал, кто чаще болеет COVID-19

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал какие категории жителей чаще болеют коронавирусом, пишет Ура.ру.

Медик сообщает, что чаще всего заболевают люди в возрасте от 50 до 64 лет. За неделю количество инфицированных в данной группе увеличилось на 21% и составило 60 человек на 100 тысяч населения. Следующей по уровню заболеваемости следует группа граждан от 30 до 49 лет. Здесь прирост заболевших увеличился на 27% и составил 53 свердловчанина на 100 тысяч человек. На третьем месте жители в возрасте от 65 лет — 52 человека на 100 тысяч заболевают в данной категории (18,5% прироста). Кроме того, Козловских отметил, что общее количество заболевших за неделю увеличилось на 8%. Отмечается, что школьники и дошкольники болеют всё реже, что, по мнению главного санврача, является показателем снижения первой сентябрьской волны ОРВИ. Напомним, патологоанатом из Екатеринбурга рассказал как влияет COVID-19 на внутренние органы. По его словам, помимо всем известного поражения легких, инфекция поражает сердце, печень и почка. Кроме того, повышается риск тромбоза, из-за чего возникает легочная недостаточность, сердечные приступы или множественные инфаркты в головном мозге. «Коварный вирус»: Уральский патологоанатом рассказал какие органы поражает COVID-19

