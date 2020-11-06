Главный санврач Свердловской области рассказал, кто чаще болеет COVID-19

Следующей по уровню заболеваемости следует группа граждан от 30 до 49 лет. Здесь прирост заболевших увеличился на 27% и составил 53 свердловчанина на 100 тысяч человек. На третьем месте жители в возрасте от 65 лет — 52 человека на 100 тысяч заболевают в данной категории (18,5% прироста).