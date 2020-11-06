На Урале из-за COVID-19 детям и школьникам хотят запретить посещать ТЦ

На данный момент, в Самарской области уже было принято данное ограничение, целью которого является снижение риска заражения детей. По словам главного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских, на Урале также нельзя исключать принятие решения оградить несовершеннолетних от контакта с большим количеством людей.