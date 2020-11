На Урале из-за COVID-19 детям и школьникам хотят запретить посещать ТЦ

В Роспотребнадзоре детям и школьникам Свердловской области хотят запретить посещать торговые центры, сообщает Е1.

Посетить ТЦ несовершеннолетние граждане смогут лишь в сопровождении родителей. На данный момент, в Самарской области уже было принято данное ограничение, целью которого является снижение риска заражения детей. По словам главного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских, на Урале также нельзя исключать принятие решения оградить несовершеннолетних от контакта с большим количеством людей. Мы обсуждаем эту тему, решение будет принято на следующей неделе,отметил Дмитрий Козловских. Напомним, глава региона Евгений Куйвашев допустил отмену дистанта для выпускных классов. Окончательно решение также будет принято в понедельник. Евгений Куйвашев допустил отмену дистанта для выпускных классов

