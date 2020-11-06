На Урале из-за COVID-19 детям и школьникам хотят запретить посещать ТЦ

На Урале из-за COVID-19 детям и школьникам хотят запретить посещать ТЦ

Сегодня, 22:36Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Роспотребнадзоре детям и школьникам Свердловской области хотят запретить посещать торговые центры, сообщает Е1.

Посетить ТЦ несовершеннолетние граждане смогут лишь в сопровождении родителей.

На данный момент, в Самарской области уже было принято данное ограничение, целью которого является снижение риска заражения детей. По словам главного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских, на Урале также нельзя исключать принятие решения оградить несовершеннолетних от контакта с большим количеством людей.

Мы обсуждаем эту тему, решение будет принято на следующей неделе,отметил Дмитрий Козловских.

Напомним, глава региона Евгений Куйвашев допустил отмену дистанта для выпускных классов. Окончательно решение также будет принято в понедельник.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Свердловская областьдетиограничениятцкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы