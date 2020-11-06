Общественники рассказали как прошел 26 день замеров ТКО в Нижнем Тагиле

По словам общественника, замеры проводились на улице Красина, 6. Из бака была извлечена канистра из-под жидкости, не относящейся к домашним чистящим средствам. Такие вещества могут нанести вред окружающей среде, если окажутся на полигоне. В каждом контейнере находился строительный мусор, в том числе доски. Кроме того активисты нашли мешок с камнями, которому не место среди бытовых отходов.