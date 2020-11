Общественники рассказали как прошел 26 день замеров ТКО в Нижнем Тагиле

6 ноября прошел 26 день замеров ТКО в Нижнем Тагиле. Эколог Андрей Волегов рассказал TagilCity.ru о результатах.

По словам общественника, замеры проводились на улице Красина, 6. Из бака была извлечена канистра из-под жидкости, не относящейся к домашним чистящим средствам. Такие вещества могут нанести вред окружающей среде, если окажутся на полигоне. В каждом контейнере находился строительный мусор, в том числе доски. Кроме того активисты нашли мешок с камнями, которому не место среди бытовых отходов. Замеры недостоверные, так как контейнерной площадкой пользуются жители других ближайших домов, уточнил Волегов. Активист сообщает, что на улице Краснознаменная, 134, возле автосервиса «Car Master», в контейнерах находилась промасленная ветошь, опил с нефтепродуктами, стекло автомобильное, фильтры похожие на те, которые ставят в салонах автомобиля Андрей Волегов уточнил, что осенние замеры завершатся в воскресенье 8 ноября. Напомним, общественники проводят замеры ТКО в Нижнем Тагиле с 11 октября. Группа работает ежедневно. Полученные данные будут использованы в качестве основания для расчета тарифов на вывоз мусора. Их передадут в РЭК. Общественники Нижнего Тагила рассказали о результатах двух дней замеров ТКО

