18 автомобилей «скорой медицинской помощи» Первоуральска планируют передать на аутсорсинг. Соответствующий конкурс размещен на сайте госзакупок.

Сумма контракта составляет почти 312 миллионов рублей. Согласно документации, победившая в конкурсе организация должна будет предоставить 18 автомобилей, из них три резервных. Отмечается, что вместе с транспортными средствами должны предоставляться водители, не менее четырех на каждый автомобиль. Напомним, 4 ноября сообщалось о передаче на аутсорсинг скорой Каменска-Уральского. В уральском городе скорую помощь отдают на аутсорсинг

