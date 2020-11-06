В Екатеринбурге мужчина отказался надевать маску и парализовал движение трамваев

Инцидент произошел 6 ноября на улице Луначарского в трамвае № 20. Мужчина захотел проехать без защитной маски, но водитель и кондуктор не согласились с ним и отказались выполнять требование, из-за чего мужчина начал ругаться и заявлять, что не намерен следовать указам губернатора, которого не выбирал.