В Екатеринбурге мужчина отказался надевать маску и парализовал движение трамваев

В уральской столице гражданин устроил скандал из-за того, что его попросили надеть маску, сообщают «Вечерние ведомости».

Инцидент произошел 6 ноября на улице Луначарского в трамвае № 20. Мужчина захотел проехать без защитной маски, но водитель и кондуктор не согласились с ним и отказались выполнять требование, из-за чего мужчина начал ругаться и заявлять, что не намерен следовать указам губернатора, которого не выбирал. Транспортники были вынуждены вызвать полицию, увидев которую COVID-диссидент покинул трамвай. В результате, транспортное средство не двигалось с места почти 20 минут. Водитель потратил дополнительное время на то, чтобы отремонтировать створку, которую сломал мужчина, выбегая на улицу. Напомним, сегодня стало известно, что COVID-диссидентов, которые задерживают общественный транспорт в Екатеринбурге, могут заставить выплачивать серьезные штрафы. Транспортники Екатеринбурга решили засудить COVID-диссидентов

