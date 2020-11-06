В Екатеринбурге мужчина отказался надевать маску и парализовал движение трамваев

В Екатеринбурге мужчина отказался надевать маску и парализовал движение трамваев

Сегодня, 20:36Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В уральской столице гражданин устроил скандал из-за того, что его попросили надеть маску, сообщают «Вечерние ведомости».

Инцидент произошел 6 ноября на улице Луначарского в трамвае № 20. Мужчина захотел проехать без защитной маски, но водитель и кондуктор не согласились с ним и отказались выполнять требование, из-за чего мужчина начал ругаться и заявлять, что не намерен следовать указам губернатора, которого не выбирал.

Транспортники были вынуждены вызвать полицию, увидев которую COVID-диссидент покинул трамвай. В результате, транспортное средство не двигалось с места почти 20 минут. Водитель потратил дополнительное время на то, чтобы отремонтировать створку, которую сломал мужчина, выбегая на улицу.

Напомним, сегодня стало известно, что COVID-диссидентов, которые задерживают общественный транспорт в Екатеринбурге, могут заставить выплачивать серьезные штрафы.

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