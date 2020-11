В Нижнем Тагиле в ГБ № 1 поступит первая партия «Коронавира»

Городская больница № 1 в Нижнем Тагиле получит первую партию препарата для лечения COVID-19 — «Коронавир».

Препарат закуплен у производителя «Р-Фарм». Его действующим веществом является Фавипиравир. Согласно условиям контракта, планируется поставка 100 упаковок «Коронавира». В каждой содержится 50 таблеток. Общая стоимость препарата составляет 550 тысяч рублей. Одна упаковка обойдется в 5,5 тысячи рублей. Напомним, в начале октября в аптеках стартовала продажа лекарств для лечения коронавируса. «Коронавир» и «Арепливир» продаются по рецептам. Их стоимость варьируется от 11,5 до 16 тысяч рублей за одну упаковку. В аптеках отметили, что спрос на лекарства есть, а в некоторых он отсутствует вовсе. В Свердловской области стартовали продажи препарата для лечения коронавируса

