В Нижнем Тагиле в ГБ № 1 поступит первая партия «Коронавира»

Напомним, в начале октября в аптеках стартовала продажа лекарств для лечения коронавируса. «Коронавир» и «Арепливир» продаются по рецептам. Их стоимость варьируется от 11,5 до 16 тысяч рублей за одну упаковку. В аптеках отметили, что спрос на лекарства есть, а в некоторых он отсутствует вовсе.