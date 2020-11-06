В Нижнем Тагиле в ГБ № 1 поступит первая партия «Коронавира»

Препарат закуплен у производителя «Р-Фарм». Его действующим веществом является Фавипиравир.
Согласно условиям контракта, планируется поставка 100 упаковок «Коронавира». В каждой содержится 50 таблеток.
Общая стоимость препарата составляет 550 тысяч рублей. Одна упаковка обойдется в 5,5 тысячи рублей.
Напомним, в начале октября в аптеках стартовала продажа лекарств для лечения коронавируса. «Коронавир» и «Арепливир» продаются по рецептам. Их стоимость варьируется от 11,5 до 16 тысяч рублей за одну упаковку. В аптеках отметили, что спрос на лекарства есть, а в некоторых он отсутствует вовсе.