В Нижнем Тагиле в ГБ № 1 поступит первая партия «Коронавира»

В Нижнем Тагиле в ГБ № 1 поступит первая партия «Коронавира»

Сегодня, 09:22Здоровье и экологияPhoto: официальный сайт "Р-Фарм"
Городская больница № 1 в Нижнем Тагиле получит первую партию препарата для лечения COVID-19 — «Коронавир».

Препарат закуплен у производителя «Р-Фарм». Его действующим веществом является Фавипиравир.

Согласно условиям контракта, планируется поставка 100 упаковок «Коронавира». В каждой содержится 50 таблеток.

Общая стоимость препарата составляет 550 тысяч рублей. Одна упаковка обойдется в 5,5 тысячи рублей.

Напомним, в начале октября в аптеках стартовала продажа лекарств для лечения коронавируса. «Коронавир» и «Арепливир» продаются по рецептам. Их стоимость варьируется от 11,5 до 16 тысяч рублей за одну упаковку. В аптеках отметили, что спрос на лекарства есть, а в некоторых он отсутствует вовсе.

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