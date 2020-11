За прошедшие сутки в России было выявлено 20 582 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах страны, сообщает оперативный штаб.

Из них у 5 287 человек заболевание протекает без выраженных симптомов. Всего с начала пандемии зарегистрирован 1 733 440 случай заражения. Количество выздоровевших увеличилось на 16 955 человек. В общей сложности число вылечившихся составляет 1 296 124 пациента. Также подтверждено 378 летальных случаев. Количество скончавшихся россиян всего составляет 29 887 человек.

