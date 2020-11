В Нижнем Тагиле статистика по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом за период с 5 по 6 ноября впервые с начала пандемии не была предоставлена.

По техническим причинам детализация по Нижнему Тагилу недоступна. 7 ноября предоставим данные за оба дня, сообщили TagilCity.ru в оперативном штабе региона. Напомним, за сутки с 5 по 5 ноября в Нижнем Тагиле было выявлено 27 случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 2528 человек.

