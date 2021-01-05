1,5 тысячи нарушений ковидных ограничений выявлено за неделю в Свердловской области

С момента начала действия ограничений по коронавирусной инфекции с 30 октября выявлено 1,5 тысячи нарушений в Свердловской области и Екатеринбурге.

Больше всего нарушений фиксируется по масочному режиму и соблюдению допуска граждан в «чистые зоны», сообщили в оперштабе Свердловской области. Из 1,5 тысяч составленных протоколов об административных правонарушениях, 400 пришлось на Екатеринбург. По введенным в регионе правилам посещения общественных мест, уральцы должны носить маски и пользоваться антивирусными средствами личной гигиены. Это касается магазинов, ТРЦ, общественного транспорта и так далее. За нарушение правил на граждан и компании накладываются штрафы. Напомним, QR-коды и положение о «чистых зонах» действуют в Свердловской области уже несколько дней. ТРЦ и другие общественные места, а также общественный транспорт проверяют специальные группы. Редакция TagilCity.ru выяснила, как к новым условиям подготовилась медицина Нижнего Тагила. Четвертая волна коронавируса: готов ли Тагил, защищает ли вакцина и что будет дальше?

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