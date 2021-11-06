Уральцы хотят отменить QR-коды и собирают подписи в Генпрокуратуру в Нижнем Тагиле

Уральцы хотят отменить QR-коды и собирают подписи в Генпрокуратуру в Нижнем Тагиле
Уральцы хотят отменить QR-коды и собирают подписи в Генпрокуратуру в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:55Здоровье и экологияФото: 1МI
Общественники хотят собрать максимальное количество подписей под требованием отменить введенные обязательные QR-коды на территории Свердловской области. Все собранные подписи собираются отправить в Генеральную прокуратуру РФ.

Активисты екатеринбургского общественного объединения «Родительский надзор» считают, что введенные по указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева обязательные QR-коды нарушают конституционные права граждан, сообщается в группе «РОДнадзор» ВКонтакте.

Введенные QR-коды ограничили граждан России в гарантированном праве на доступ к труду, отдыху, культуре, спорту и даже в доступе к продуктам питания и медикаментам,пишут активисты.

Подписи за отмену QR-кодов собирают также общественники в Верхней Пышме и Екатеринбурге. Ранее активисты организации проводили согласованный пикет с требованием отменить коды.

Напомним, обязательные QR-коды введены на всей территории Свердловской области. Без кода сейчас невозможно попасть в ТРЦ, общественные места и точки общепита.

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Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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