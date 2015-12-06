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«Рефтинскую птицефабрику» оштрафовали на 340 тыс. рублей за нарушения на предприятии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Рефтинскую птицефабрику» оштрафовали на 340 тыс. рублей за нарушения на предприятии

6 декабря 2015, 10:10Здоровье и экологияMaurice
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