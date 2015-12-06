«Рефтинскую птицефабрику» оштрафовали на 340 тыс. рублей за нарушения на предприятии

В частности, на предприятии своевременно не корректировались программы производственного контроля, не проводился своевременный ремонт производственных и санитарно-бытовых помещений. По итогам проверки специалисты Роспотребнадзора пришли к выводу, что во всех помещениях требуется восстановление покрытия стен, заделка выбоин в полах, окраска потолков.

Кроме того, как оказалось, планировка производственных помещений «Рефтинской» не предусматривает соблюдение поточности технологического процесса, а бытовые помещения для работников производственных цехов не оборудованы по типу санпропускников.

Проверка санврачей показала, что для сбора мусора в производственных помещениях не установлены педальные бачки с крышками - имеются полимерные емкости без крышек. Вдобавок ко всему были выявлены нарушения требований хранения пищевых продуктов, уборки и дезинфекции; на птицефабрике не проводилась вакцинация сотрудников.