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Новости Нижнего Тагила

Ёлки будут усиленно охраняться в лесах Свердловской области перед Новым Годом

6 декабря 2017, 19:00Добавить новость
полиция,проверка,Свердловская область,охрана,ели,Новый год,лес
Свердловские лесничие усилят охрану елей и сосен в лесах в преддверии Нового года. Так они намерены защитить хвойные деревья от незаконной вырубки.

Как сообщили в Департаменте информполитики региона, усиленная защита лесов начнет действовать с 15 декабря. Для всех лесничих будет разработан специальный план совместной работы с полицейскими.

Охрана лесов будет осуществляться посредством оперативных рейдов с участием мобильных групп. На дорогах появятся стационарные пункты, где всех проезжающих с деревьями водителей будут проверять на законность перевозки груза.

Мобильные группы будут также следить за деятельностью организаций, которые занимаются заготовкой новогодних елей для горожан. О замеченных нарушениях лесничие будут оповещать прокуратуру и полицию, пишет «Комсомольская Правда».

О том, как отметить Новый год в Нижнем Тагиле, читайте в специальном разделе TagilCity.ru.

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