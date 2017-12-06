Ёлки будут усиленно охраняться в лесах Свердловской области перед Новым Годом

Как сообщили в Департаменте информполитики региона, усиленная защита лесов начнет действовать с 15 декабря. Для всех лесничих будет разработан специальный план совместной работы с полицейскими.





Охрана лесов будет осуществляться посредством оперативных рейдов с участием мобильных групп. На дорогах появятся стационарные пункты, где всех проезжающих с деревьями водителей будут проверять на законность перевозки груза.





Мобильные группы будут также следить за деятельностью организаций, которые занимаются заготовкой новогодних елей для горожан. О замеченных нарушениях лесничие будут оповещать прокуратуру и полицию, пишет «Комсомольская Правда».



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