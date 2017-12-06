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Новости Нижнего Тагила

Количество болеющих ВИЧ в России выросло за последние 10 месяцев

6 декабря 2017, 23:35Добавить новость
здоровье,Россия,ВИЧ,вирус,2017,2016,ВИЧ-статус
Количество заболевших ВИЧ с января по октябрь 2017 года увеличилось на 43,4%. Впервые за 20 лет показатели превысили среднемноголетний уровень.

Роспотребнадзор сообщает о том, что количество людей, заболевших ВИЧ, в России увеличилось за прошедшие 10 месяцев на 43,4%.

Среднемноголетний уровень заболеваемости впервые был превышен за прошедшие 20 лет, сообщают «Новые Известия».

Если сравнивать рост с аналогичным периодом 2016 года, то число заражений ВИЧ выросло всего на 0,9%.


Ранее стало известно о том, что ВИЧ-инфицированные жители Свердловской области не смогли получить своевременную терапию из-за нехватки лекарств.

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