Количество болеющих ВИЧ в России выросло за последние 10 месяцев

Количество заболевших ВИЧ с января по октябрь 2017 года увеличилось на 43,4%. Впервые за 20 лет показатели превысили среднемноголетний уровень.
Роспотребнадзор сообщает о том, что количество людей, заболевших ВИЧ, в России увеличилось за прошедшие 10 месяцев на 43,4%.
Среднемноголетний уровень заболеваемости впервые был превышен за прошедшие 20 лет, сообщают «Новые Известия».
Если сравнивать рост с аналогичным периодом 2016 года, то число заражений ВИЧ выросло всего на 0,9%.
Ранее стало известно о том, что ВИЧ-инфицированные жители Свердловской области не смогли получить своевременную терапию из-за нехватки лекарств.