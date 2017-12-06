Количество болеющих ВИЧ в России выросло за последние 10 месяцев

Роспотребнадзор сообщает о том, что количество людей, заболевших ВИЧ, в России увеличилось за прошедшие 10 месяцев на 43,4%.



Среднемноголетний уровень заболеваемости впервые был превышен за прошедшие 20 лет, сообщают «Новые Известия».



Если сравнивать рост с аналогичным периодом 2016 года, то число заражений ВИЧ выросло всего на 0,9%.



Ранее стало известно о том, что ВИЧ-инфицированные жители Свердловской области не смогли получить своевременную терапию из-за нехватки лекарств.