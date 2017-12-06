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Новости Нижнего Тагила

Обвиняемый в смерти пожилой пациентки хирург выступил в суде Екатеринбурга

6 декабря 2017, 09:00Добавить новость
больница,город,Екатеринбург,здоровье,Свердловская область,смерть,суд,уголовное дело,хирурги,врач
5 декабря в Екатеринбурге на заседании по делу о смерти 70-летней пациентки выступил обвиняемый хирург-отоларинголог.

Напомним, доктор провёл операцию, после которой женщина скончалась от кровотечения.

 

Со слов дочери погибшей пенсионерки, в своем последнем слове врач сказал, что сделал всё возможное, а также то, что он готов принести извинения. Женщина отмечает, что в итоге хирург так и не извинился. Дочь погибшей заявила, что за полтора года, пока идет разбирательство,  доктор никак не связывался с потерявшей родного человека семьёй. 


Приговор будет озвучен 15 декабря. Гособвинитель требует для хирурга 2 года ограничения свободы и 3 года запрета на занятие врачебной практикой.

Тем не менее дочь умершей считает это требование мягким. Она намерена обжаловать приговор в случае несправедливого, по ее мнению, вердикта.

Наказание по статье по факту причинения смерти по неосторожности предусматривает до 3 лет тюрьмы, предает Znak.com.

 
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