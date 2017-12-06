Обвиняемый в смерти пожилой пациентки хирург выступил в суде Екатеринбурга

Напомним, доктор провёл операцию, после которой женщина скончалась от кровотечения.

Со слов дочери погибшей пенсионерки, в своем последнем слове врач сказал, что сделал всё возможное, а также то, что он готов принести извинения. Женщина отмечает, что в итоге хирург так и не извинился. Дочь погибшей заявила, что за полтора года, пока идет разбирательство, доктор никак не связывался с потерявшей родного человека семьёй.



Приговор будет озвучен 15 декабря. Гособвинитель требует для хирурга 2 года ограничения свободы и 3 года запрета на занятие врачебной практикой.



Тем не менее дочь умершей считает это требование мягким. Она намерена обжаловать приговор в случае несправедливого, по ее мнению, вердикта.



Наказание по статье по факту причинения смерти по неосторожности предусматривает до 3 лет тюрьмы, предает Znak.com.