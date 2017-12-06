Свердловчане вынуждены судиться за льготные жизненно важные лекарства

Онкобольной жительнице Екатеринбурга пришлось обратиться в суд. Дорогостоящая терапия была рекомендована ей в онкоцентре. По требованию прокуратуры минздрав закупит препарат. Такое решение вынес суд. Известно, что министерство уже заключило контракт на поставку лекарства, передает Уралинформбюро.



3-летнему мальчику с болезнью обмена веществ требуется особое лекарство для сдерживания накопления аммиака. Его стоимость составляет 150 тысяч рублей. Прокуратура намерена защищать права юного пациента. Специалисты изучают необходимые документы. Крайней мерой будет поход в суд, пишет Деловой квартал.