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Новости Нижнего Тагила

Свердловчане вынуждены судиться за льготные жизненно важные лекарства

6 декабря 2017, 07:00Добавить новость
больница,город,здоровье,медицина,прокуратура,Свердловская область,суд,лекарства,онкология,рак
Жители Свердловской области столкнулись с проблемой получения льготных лекарств. В минздраве отказывают в приобретении препаратов за счёт областного бюджета. Добиваться справедливости приходится через суд.

Онкобольной жительнице Екатеринбурга пришлось обратиться в суд. Дорогостоящая терапия была рекомендована ей в онкоцентре. По требованию прокуратуры минздрав закупит препарат. Такое решение вынес суд. Известно, что министерство уже заключило контракт на поставку лекарства, передает Уралинформбюро.


3-летнему мальчику с болезнью обмена веществ требуется особое лекарство для сдерживания накопления аммиака. Его стоимость составляет 150 тысяч рублей. Прокуратура намерена защищать права юного пациента. Специалисты изучают необходимые документы. Крайней мерой будет поход в суд, пишет Деловой квартал.

 
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