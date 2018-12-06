Рейды газовой безопасности прошли в жилых домах Первоуральска

4 декабря в посёлке при железнодорожной станции Хрустальная прошёл профилактический рейд, в котором приняли участие сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области и специалисты газовых служб. Местным жителям показали, как правильно устанавливать газовый баллон внутри помещения и за его пределами, рассказали о необходимых мерах предосторожности при обращении с природным газом и выдали памятки с номерами экстренных служб.