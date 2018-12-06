Рейды газовой безопасности прошли в жилых домах Первоуральска
Газовики и сотрудники МЧС вышли с профилактическими рейдами в многоквартирные дома поселка при железнодорожной станции Хрустальная под Первоуральском. Жителям объясняли основные противопожарные требования при работе с газовым оборудованием, раздавали памятки по пожарной безопасности и правильному использованию газа.
4 декабря в посёлке при железнодорожной станции Хрустальная прошёл профилактический рейд, в котором приняли участие сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области и специалисты газовых служб. Местным жителям показали, как правильно устанавливать газовый баллон внутри помещения и за его пределами, рассказали о необходимых мерах предосторожности при обращении с природным газом и выдали памятки с номерами экстренных служб.
С начала 2018 года в городском округе Первоуральск были зафиксированы 2 случая нарушения эксплуатации газовых приборов: в одном из них мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован, в другом мама с тремя детьми получили отравление природным газом, сообщает пресс-служба группы компаний «ГАЗЭКС».
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