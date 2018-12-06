Запредельная смертность: 49,4% свердловчан умирают от сердечно-сосудистых заболеваний

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала показатель смертности из-за проблем с сердечно-сосудистой системой в ряде районов региона запредельной, об это сообщает URA.RU. Информацию о причинах смертности она обсудила с Андреем Цветковым на заседании министерства с отделениями ведомства.

Цветков сообщил в докладе, что к августу этого года количество смертей в Свердловской области увеличилось на 1,5%, чем в 2017 году. Почти половина свердловчан (49,4%), по словам министра региона, умирают от проблем с сердечно-сосудистой системой.

Андрей Цветков также назвал главную причину смертности. По его мнению, существует проблема в регионе с оказанием первой медпомощи.