Запредельная смертность: 49,4% свердловчан умирают от сердечно-сосудистых заболеваний
В Свердловской области к августу 2018 года смертность выросла на 1,5%. Почти половина (49,4%) умерших страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала показатель смертности из-за проблем с сердечно-сосудистой системой в ряде районов региона запредельной, об это сообщает URA.RU. Информацию о причинах смертности она обсудила с Андреем Цветковым на заседании министерства с отделениями ведомства.
Цветков сообщил в докладе, что к августу этого года количество смертей в Свердловской области увеличилось на 1,5%, чем в 2017 году. Почти половина свердловчан (49,4%), по словам министра региона, умирают от проблем с сердечно-сосудистой системой.
Андрей Цветков также назвал главную причину смертности. По его мнению, существует проблема в регионе с оказанием первой медпомощи.
Министр здравоохранения России считает, что медперсонал должен улучшить контакт с населением, а также студентам и выпускникам медучреждений посещать квартиры, меряя давления и выдавая таблетки.
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