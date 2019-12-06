«Рифей» рассказал жителям Нижнего Тагила куда выбрасывать крупногабаритный мусор

В преддверии Нового года многие избавляются от старых и ненужных вещей. Например, выбрасывают старую технику или пришедшую в негодность мебель. Однако не все знают, что делать с крупногабаритным мусором.

Мусор, непомещающийся в обычный контейнер, относится к категории «твердые коммунальные отходы», а значит, старые холодильник, комод или диван можно просто оставить на контейнерной площадке или поместить в бункер для КГМ.

Такой мусор потом увозит большегрузная техника. Ее заказывают по мере необходимости управляющие компании — подают заявку регоператору.