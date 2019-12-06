«Рифей» рассказал жителям Нижнего Тагила куда выбрасывать крупногабаритный мусор
Регоператор напоминает тагильчанам, что крупногабаритный мусор относится к категории «твердые коммунальные отходы», а значит, он вывозится без дополнительных оплат.
В преддверии Нового года многие избавляются от старых и ненужных вещей. Например, выбрасывают старую технику или пришедшую в негодность мебель. Однако не все знают, что делать с крупногабаритным мусором.
Мусор, непомещающийся в обычный контейнер, относится к категории «твердые коммунальные отходы», а значит, старые холодильник, комод или диван можно просто оставить на контейнерной площадке или поместить в бункер для КГМ.
Такой мусор потом увозит большегрузная техника. Ее заказывают по мере необходимости управляющие компании — подают заявку регоператору.
Не все отходы относятся к категории «твердые коммунальные отходы», а значит не все можно складировать на контейнерной площадке. В список не попадают ртутные лампы, автомобильные шины, батарейки, строительный мусор. Такой мусор имеет различный класс опасности и запрещен для захоронения без предварительной обработки. Поэтому его забирают и утилизируют специализированные компании.