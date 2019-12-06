«Водоканал» и «Уралхиммаш» оштрафованы на 400 тысяч рублей за загрязнение Исети

В ходе надзорных мероприятий установлено, что организации осуществляют сброс в Исеть сточных вод с превышением максимально допустимой концентрации загрязняющих веществ. В адрес организаций было направлено представление с требованием об устранении нарушений. ПАО «Уралхиммаш» нарушения устранил. Со стороны «Водоканала» каких-либо мер принято не было. В связи с этим прокуратура обратилась в суд.