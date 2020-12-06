НМУ и рекордное превышение ПДК: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

3 декабря мы сделали объезд на Вагонке и замерили воздух в четырех точках района. Оказалось, что в Алтайском микрорайоне и на Пихтовых горах воздух не содержал ни одного вещества-загрязнителя, которые фиксирует прибор. В условной санитарно-защитной зоне «Уралвагонзавода» газоанализатор показал превышение диоксида азота и наличие синильной кислоты.
Получается, что пять из семи дней газоанализатор фиксировал превышение разовой предельно допустимой концентрации загрязнений.
Редакция TagilCity.ru не только замеряет воздух сама, но и для сравнения следит за показаниями УГМС. Так, с 27 по 30 ноября станции метеорологов не зафиксировали в воздухе вредные вещества, а наш прибор показывал превышение ПДК диоксида серы и диоксида азота.
1 и 2 декабря показания УГМС также были по нолям, но в один из этих дней газоанализатор редакции показывал превышение диоксида азота.
3 декабря в Нижнем Тагиле было зарегистрировано наличие воздухе формальдегида на стационарном пункте в Тагилстроевском районе. В этот же день замеры воздуха TagilCity.ru показали превышение ПДК диоксида азота и синильной кислоты на Вагонке.
Еще всю неделю метеорологи предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в регионе для рассеивания вредных веществ. В это время предприятия должны снижать количество выбросов в атмосферу. Но, судя по итогам замеров на этой неделе что-то пошло не так, и тагильчане вновь дышали воздухом с букетом «эксклюзивных» ароматов и тонкими химическими нотками от промышленных гигантов.