НМУ и рекордное превышение ПДК: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

Всю неделю редакция TagilCity.ru делала замеры загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле. Районы замеров были разные — Вагонка и железнодорожный вокзал. Что же показывал наш газоанализатор в эти дни, читайте в экологических итогах недели.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter