НМУ и рекордное превышение ПДК: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

НМУ и рекордное превышение ПДК: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:16Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
Всю неделю редакция TagilCity.ru делала замеры загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле. Районы замеров были разные — Вагонка и железнодорожный вокзал. Что же показывал наш газоанализатор в эти дни, читайте в экологических итогах недели.
  • 30 ноября - превышений ПДК нет.
  • 1 декабря - превышение ПДК диоксида азота в два раза (показатель 0,4 мг/м3 при ПДК 0,2 мг/м3).
  • 2 декабря - превышений ПДК нет.

3 декабря мы сделали объезд на Вагонке и замерили воздух в четырех точках района. Оказалось, что в Алтайском микрорайоне и на Пихтовых горах воздух не содержал ни одного вещества-загрязнителя, которые фиксирует прибор. В условной санитарно-защитной зоне «Уралвагонзавода» газоанализатор показал превышение диоксида азота и наличие синильной кислоты.

  • 4 декабря - превышение ПДК диоксида азота в три раза (показатель 0,6 мг/м3 при ПДК 0,2 мг/м3).
  • 5 декабря - превышение ПДК диоксида азота в восемь раз (показатель 1,6 мг/м3 при ПДК 0,2 мг/м3), сероводорода - в 32,5 раза (показатель - 0,26 мг/м3 при ПДК 0,008 мг/м3), формальдегида - в 17,6 раз (показатель - 0,88 мг/м3 при ПДК 0,05 мг/м3).
  • 6 декабря - превышение ПДК диоксида азота почти в девять раз (показатель 1,7 мг/м3 при ПДК 0,2 мг/м3), сероводорода - в 46 раза (показатель - 0,37 мг/м3 при ПДК 0,008 мг/м3), формальдегида - в 1,6 раз (показатель - 0,08 мг/м3 при ПДК 0,05 мг/м3).

Получается, что пять из семи дней газоанализатор фиксировал превышение разовой предельно допустимой концентрации загрязнений.

Редакция TagilCity.ru не только замеряет воздух сама, но и для сравнения следит за показаниями УГМС. Так, с 27 по 30 ноября станции метеорологов не зафиксировали в воздухе вредные вещества, а наш прибор показывал превышение ПДК диоксида серы и диоксида азота.

1 и 2 декабря показания УГМС также были по нолям, но в один из этих дней газоанализатор редакции показывал превышение диоксида азота.

3 декабря в Нижнем Тагиле было зарегистрировано наличие воздухе формальдегида на стационарном пункте в Тагилстроевском районе. В этот же день замеры воздуха TagilCity.ru показали превышение ПДК диоксида азота и синильной кислоты на Вагонке.

Еще всю неделю метеорологи предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в регионе для рассеивания вредных веществ. В это время предприятия должны снижать количество выбросов в атмосферу. Но, судя по итогам замеров на этой неделе что-то пошло не так, и тагильчане вновь дышали воздухом с букетом «эксклюзивных» ароматов и тонкими химическими нотками от промышленных гигантов.

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