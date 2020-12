Превышения ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 6 декабря

6 декабря редакция TagilCity.ru провела замеры концентрации вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила в районе железнодорожного вокзала. Газоанализатор зафиксировал превышение разовой ПДК по диоксиду азота, сероводороду и формальдегиду.

Замеры проводились при юго-западном ветре со скоростью два-три метра в секунду, а также температуре в -7 градусов. Прибор зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации следующих веществ: диоксид азота. Данное вещество имеет разовую ПДК 0,2 мг/м3. В результате замеров его концентрация в воздухе была превышена почти в девять раз и составила 1,7 мг/м3;

сероводород. Разовая ПДК этого вещества составляет 0,008 мг/м3. Его показатели были завышены в 46,25 раза и составили 0,37 мг/м3. За время измерений редакцией этот показатель оказался на самом высоком уровне;

формальдегид. У этого вещества разовая ПДК составляет 0,05 мг/м3. Она была превышена в 1,6 раза и составила 0,08 мг/м3. Кроме того, в Нижнем Тагиле продолжает действовать предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Оно продлится до 11 ноября. В эти дни ожидается ухудшение рассеивания вредных веществ в воздухе. Напомним, 5 декабря TagilCity.ru проводила замеры воздуха в районе улицы Индустриальная. В результате газоанализатор показал превышение ПДК диоксида азота (1,6 мг/м3 при ПДК 0,2 мг/м3), сероводорода (0,26 мг/м3 при ПДК 0,008 мг/м3) и формальдегида (0,88 мг/м3 при ПДК 0,05 мг/м3). Эти показатели стали рекордными за все две недели проводимых измерений. Превышение ПДК в санитарно-защитной зоне УВЗ: замеры выбросов в Нижнем Тагиле

