Превышения ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 6 декабря

Замеры проводились при юго-западном ветре со скоростью два-три метра в секунду, а также температуре в -7 градусов. Прибор зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации следующих веществ:
Кроме того, в Нижнем Тагиле продолжает действовать предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Оно продлится до 11 ноября. В эти дни ожидается ухудшение рассеивания вредных веществ в воздухе.
Напомним, 5 декабря TagilCity.ru проводила замеры воздуха в районе улицы Индустриальная. В результате газоанализатор показал превышение ПДК диоксида азота (1,6 мг/м3 при ПДК 0,2 мг/м3), сероводорода (0,26 мг/м3 при ПДК 0,008 мг/м3) и формальдегида (0,88 мг/м3 при ПДК 0,05 мг/м3). Эти показатели стали рекордными за все две недели проводимых измерений.