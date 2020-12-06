Превышения ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 6 декабря

диоксид азота. Данное вещество имеет разовую ПДК 0,2 мг/м3. В результате замеров его концентрация в воздухе была превышена почти в девять раз и составила 1,7 мг/м3;

сероводород. Разовая ПДК этого вещества составляет 0,008 мг/м3. Его показатели были завышены в 46,25 раза и составили 0,37 мг/м3. За время измерений редакцией этот показатель оказался на самом высоком уровне;