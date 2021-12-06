320 классов отправлены на карантин из-за ОРВИ и коронавируса в Свердловской области

320 классов отправлены на карантин из-за ОРВИ и коронавируса в Свердловской области
320 классов отправлены на карантин из-за ОРВИ и коронавируса в Свердловской области
Сегодня, 16:41Здоровье и экологияФото: 1MI
На дистанционном обучении, по данным на 6 декабря, в Екатеринбурге находятся 320 классов. 82 из них закрыты на карантин по коронавирусу, остальные 238 — по ОРВИ.

На данный момент на дистант отправлены 1,8% всех классов Екатеринбурга, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на городской департамент образования.

В связи с большим количеством простудившихся и заразившихся COVID-19 закрываются и группы в детских садах. Из-за коронавируса закрылись 30 групп, а из-за ОРВИ — 82.

По информации Роспотребнадзора, в Екатеринбурге выявлено более 25,9 тысячи случаев заражения ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 91,6% и выше уровня прошлой недели на 28,1%.

Санврачи отмечают, что чаще ОРВИ выявляется у дошкольников и школьников. 64% от всего числа заболевших составляют дети до 17%.

Сюжеты:
Екатеринбург
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