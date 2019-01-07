Ветер до 25 м/с ожидается в Свердловской области
Сегодня, 19:46Здоровье и экологияФото: maxpixel.net
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Вечером 7 января и ночью 8 января в Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за ветра.
Вечером 7 января и в ночь на 8 января в Свердловской области объявлено экстренное предупреждение. ФГБУ «Уральское УГМС» сообщает, что местами по региону ожидается усиление ветра до 23-25 м/с.
По данным синоптиков, возможны повреждения построек, повал деревьев, повреждение линий электропередач, а также затруднения в работе автотранспорта.
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