Хлорирование воды на гидроузлах Нижнего Тагила обойдется в 30,5 миллиона рублей
ООО «Водоканал — НТ» разметило на сайте госзакупок аукцион по поиску подрядчика на поставку жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды на трех гидроузлах Нижнего Тагила. Начальная стоимость закупки составляет 30,5 миллиона рублей.
Хлор будет использован для обеззараживания питьевой воды на Верхне-Выйском гидроузле, Черноисточинском гидроузле и сточных вод на Западной системе очистных сооружений. Поставка товара должна осуществляется с 1 января по 31 декабря 2020 года, партиями по 13 контейнеров. Количество поставляемого товара — 480 тонн.
В документации указано, что жидкий хлор должен быть высшего сорта и соответствовать ГОСТ 6718-93, также он должен быть доставлен в контейнерах. Товар необходимо упаковать в специализированные емкости — хлорные контейнеры вместимостью 800 кубических дециметров с нанесением маркировки на каждом контейнере в соответствии с ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка». Кроме того, на момент передачи товара заказчику, упаковка должна быть чистой, без следов повреждений и следов жидкости. При доставке подрядчику нужно учитывать правила безопасности перевозки опасных грузов. Товар должен быть новым, ранее не бывшим в применении.
Аукцион не состоялся, поскольку к участию заявилась одна организация — ООО «Водоканал-Сервис».
С начала ноября по середину декабря 2019 года в отношении ООО «Водоканал-НТ» было возбуждено восемь административных дел, связанных с жалобами граждан на качество питьевой воды. Материалы дел были направлены в суд. За аналогичный период тагильчане направили в свердловский Роспотребнадзор 51 письменную жалобу на качество воды.