Хлорирование воды на гидроузлах Нижнего Тагила обойдется в 30,5 миллиона рублей

Хлор будет использован для обеззараживания питьевой воды на Верхне-Выйском гидроузле, Черноисточинском гидроузле и сточных вод на Западной системе очистных сооружений. Поставка товара должна осуществляется с 1 января по 31 декабря 2020 года, партиями по 13 контейнеров. Количество поставляемого товара — 480 тонн.

В документации указано, что жидкий хлор должен быть высшего сорта и соответствовать ГОСТ 6718-93, также он должен быть доставлен в контейнерах. Товар необходимо упаковать в специализированные емкости — хлорные контейнеры вместимостью 800 кубических дециметров с нанесением маркировки на каждом контейнере в соответствии с ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка». Кроме того, на момент передачи товара заказчику, упаковка должна быть чистой, без следов повреждений и следов жидкости. При доставке подрядчику нужно учитывать правила безопасности перевозки опасных грузов. Товар должен быть новым, ранее не бывшим в применении.

Аукцион не состоялся, поскольку к участию заявилась одна организация — ООО «Водоканал-Сервис».