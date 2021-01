Евгений Куйвашев анонсировал отмену дистанта для всех свердловских школьников

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал завершение дистанционного обучения для школьников.

По его словам, ситуация с распространением COVID-19 остается стабильной. На данный момент фиксируются небольшие снижения случаев заболевания в регионе. Куйвашев отметил, что система здравоохранения работает «без серьезных сбоев», а количество свободных коек в стационарах выросло до 3,5 тысячи. Все это дает нам возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов — от первых до одиннадцатых,написал губернатор на своей личной странице в Instagram. Также он отметил, что на дистанционном обучении пока остаются учащиеся средних специальных учебных заведений, поскольку по ним будет приниматься отдельное решение. Евгений Куйвашев подчеркнул, что в первые дни после новогодних праздников в регион поступит новая партия вакцины от коронавируса и педагогам будут ставить прививки «наряду» с врачами. Это, по мнению губернатора, сделает обучение более безопасным. Напомним, в конце декабря стало известно, что Евгений Куйвашев на несколько дней укоротил каникулы учащимся на удаленной форме. В результате школьники с шестого по восьмой и десятых классов ушли на каникулы на несколько дней позже, чем остальные. Евгений Куйвашев укоротил каникулы школьникам на дистанте

