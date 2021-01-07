В Свердловской области снова снизилась суточная заболеваемость COVID-19

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Екатеринбурге — 165 инфицированных. Также коронавирус подтвержден у жителей Арамильского, Артинского, Ачитского городских округов, Асбеста, Богдановича, Берёзовского, Белоярского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхнего Дуброво, Верхней Туры, Верхней Синячихи, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Талицкого и Шалинского городских округов, посёлка Уральский.