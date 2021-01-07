В Свердловской области снова снизилась суточная заболеваемость COVID-19

В Свердловской области снова снизилась суточная заболеваемость COVID-19

Сегодня, 14:30Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 384 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.

В Свердловской области постепенно снижается суточная заболеваемость COVID-19

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Екатеринбурге — 165 инфицированных. Также коронавирус подтвержден у жителей Арамильского, Артинского, Ачитского городских округов, Асбеста, Богдановича, Берёзовского, Белоярского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхнего Дуброво, Верхней Туры, Верхней Синячихи, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Талицкого и Шалинского городских округов, посёлка Уральский.

За время пандемии зарегистрировано 61 357 заболевших свердловчан.

Число госпитализированных в тяжелом состоянии снизилось до 497 человек, 219 из них находятся на аппаратах ИВЛ.

В России за сутки выявлен 23 541 случай коронавируса в 85 регионах страны, с начала пандемии зафиксировано 3 332 142 случая заболевания.

На Среднем Урале выписали почти 54 тысячи выздоровевших человек

С начала пандемии в регионе выписали из больниц 53 734 пациента, из них 390 свердловчан выздоровели за сутки.

В России за сутки выписали 23 729 человек, таким образом число выздоровевших достигло 2 709 452 пациентов.

В Свердловской области суточная смертность от коронавируса почти не изменилась

С 6 по 7 января в регионе было зафиксировано 17 летальны случаев, всего от коронавируса скончался 1 631 свердловчанин.

В России количество летальных случаев превысило 60 тысяч человек и составило 60 457 пациентов. Из них 506 россиян скончались за прошедшие сутки.

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