Природный парк «Река Чусовая» выступил членом жюри в «Ледовом штурме» (ФОТО)

На стенах городка прошли состязания ледолазов по дисциплинам «скорость» и «трудность». Покорить ледяные вершины смогли и начинающие альпинисты-ледолазы. В этом им помогали работающие на площадке инструкторы. Штурмовали ледовый городок и люди с ограниченными возможностями, уже в третий раз участвующие в фестивале.

Администрация Парка решила поощрить ловких, волевых и упорных участников «Ледового штурма» призовыми сертификатами на свои услуги и путеводителями по реке Чусовой.

Фотографии предоставлены природным парком «Река Чусовая»

Одна из участниц, призер в номинации Природного парка «Воля к победе», Алена Кочебаева, поделилась своими впечатлениями:

Я участвовала во всех ледовых этапах фестиваля. Пресс конкуренции был меньше, чем на спортивных соревнования, в которых мне приходилось участвовать. Очень хотелось пролезть финальную трассу, но я ее недостаточно продумала, поэтому не смогла долезть до конца, это меня расстроило. На грядущем юношеском чемпионате мира во Франции, где я буду принимать участие, буду более сосредоточенной.

Алена собирается использовать подарочный сертификат от Парка ближайшим летом, но и зимнюю Чусовую тоже хочет посетить.

Природный парк поздравляет всех призеров и участников фестиваля «Ледовый штурм», желает дальнейших побед и преодоления любых, даже самых заледенелых, преград! Человек научился одолевать природу раньше, чем захотел бороться с собой. Спорт - это борьба. С собственным бессилием, с ограничением движения, мышечной усталостью. Достигая спортивных высот, человек расширяет границы своих физических возможностей, приходит к осознанию, что ему многое по плечу.

К сожелению, многие люди просто не в силах заниматься настолько тяжелыми видами спорта. И дело даже не в физическом состоянии, просто экологическая обстановка не позволяет дышать полной грудью. Особенно страдают астматики, которые могут ингалятор купить, но всё-таки физические нагрузки для них остаются непосильной ношей. Остается только надеяться, что благодаря природоохранным мерам количество вредных веществ в атмосфере снизится.