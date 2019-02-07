Диагноз корь подтвердился у 17 человек в Екатеринбурге
В Екатеринбурге подтвержден диагноз корь в 17 случаях. Всего зарегистрировано 23 случая подозрения на заболевание корью.
Специалисты отмечают, что среди заболевших большинство детей. Так из 17 зарегистрированных больных 15 – дети. Основной причиной заболеваемости является отказ от вакцинации от болезни.
Из-за роста заболеваемости в Екатеринбурге работает штаб, специалисты которого следят за ситуацией. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Свердловской области, в период времени, когда прививки от кори не ставили, в год болезнь поражала до 80 тысяч человек.
С 2000 по 2015 годы в регионе удалось снизить заболеваемость корью. В этот период времени были зафиксированы лишь 20 случаев заболевания. В 2016 году произошла вспышка заболеваемости, когда 76 человек заразились корью.
Также специалисты ведомства отмечают, что наилучший способ избежать заражения заболеванием – сделать прививку.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости