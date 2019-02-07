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Диагноз корь подтвердился у 17 человек в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Диагноз корь подтвердился у 17 человек в Екатеринбурге

Сегодня, 19:06Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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