Диагноз корь подтвердился у 17 человек в Екатеринбурге

Специалисты отмечают, что среди заболевших большинство детей. Так из 17 зарегистрированных больных 15 – дети. Основной причиной заболеваемости является отказ от вакцинации от болезни.

Из-за роста заболеваемости в Екатеринбурге работает штаб, специалисты которого следят за ситуацией. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Свердловской области, в период времени, когда прививки от кори не ставили, в год болезнь поражала до 80 тысяч человек.

С 2000 по 2015 годы в регионе удалось снизить заболеваемость корью. В этот период времени были зафиксированы лишь 20 случаев заболевания. В 2016 году произошла вспышка заболеваемости, когда 76 человек заразились корью.