Вопрос о снятии ограничительных мер в Нижнем Тагиле будет рассмотрен после 10 февраля

В период с 28 января по 3 февраля в городе зарегистрированы более 4 000 ОРВИ, этот показатель превысил данные предыдущей недели на 40%. Из общего числа заболевших зафиксированы 38 случаев гриппа, подтвержденных лабораторным путем.

По информации пресс-службы администрации Нижнего Тагила, большую часть заболевших составляют дети в возрасте от трех до шести лет и школьники от 6 до 14 лет.

Тагильчане, которые имеют прививку от гриппа, болеют реже. В общем числе заболевших их количество составляет 10%. Они проходят амбулаторное лечение и болеют без осложнений.