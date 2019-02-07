Вопрос о снятии ограничительных мер в Нижнем Тагиле будет рассмотрен после 10 февраля
В начале следующей недели в Нижнем Тагиле будет рассмотрен вопрос о снятии или расширении ограничительных мер из-за ОРВИ и гриппа.
В период с 28 января по 3 февраля в городе зарегистрированы более 4 000 ОРВИ, этот показатель превысил данные предыдущей недели на 40%. Из общего числа заболевших зафиксированы 38 случаев гриппа, подтвержденных лабораторным путем.
По информации пресс-службы администрации Нижнего Тагила, большую часть заболевших составляют дети в возрасте от трех до шести лет и школьники от 6 до 14 лет.
Тагильчане, которые имеют прививку от гриппа, болеют реже. В общем числе заболевших их количество составляет 10%. Они проходят амбулаторное лечение и болеют без осложнений.
По информации заместителя начальника территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Нижний Тагил и Пригородном районе Ольги Котовой, своевременное введение ограничительных мер позволило сократить темпы роста заболеваемости в городе.
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