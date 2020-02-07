Для обеспечения двух посёлков в Тагиле лекарствами назначили одного фармацевта
Сегодня, 12:18Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На два посёлка будет работать специалист-фармацевт от Центральной аптеки Нижнего Тагила, сообщила начальник управления территориального развития и общественных связей Лидия Панникова на аппаратном совещании в администрации города.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По словам Панниковой, Центральная аптека формирует список препаратов, которые будут выдавать жителям Уральца и Висима.
Работа будет у неё на два посёлка — Уралец и Висим. В дальнейшем планируется открыть в поликлинике аптечный пункт Центральной аптеки, сказала Лидия Панникова.
Напомним, в ноябре в посёлках закрылись единственные аптеки. Жители посёлка вынуждены ездить за лекарствами в Нижний Тагил. Аптеки принадлежали ООО «Лекарства Тагила».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей