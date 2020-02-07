Для обеспечения двух посёлков в Тагиле лекарствами назначили одного фармацевта

По словам Панниковой, Центральная аптека формирует список препаратов, которые будут выдавать жителям Уральца и Висима.

Работа будет у неё на два посёлка — Уралец и Висим. В дальнейшем планируется открыть в поликлинике аптечный пункт Центральной аптеки, сказала Лидия Панникова.