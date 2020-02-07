Свердловский замгубернатора оценил профилактические меры региона против коронавируса

Павел Креков сообщил, что был принят последний борт с гражданами КНР, которые работают на территории области.

Они являются особой категорией, которую мы берем под особый контроль. Все проверены в аэропорту, и никто из них не является носителем вируса и вообще не является заболевшем. Они просто будут находиться на карантине, для чего мы выделили специальную базу в Екатеринбурге, сказал Креков.

Граждан Китая разместят в оздоровительном центре «Бодрость» для наблюдения за обследованными и здоровыми. Процедура будет длиться в течение 14 дней. Область предлагает альтернативные варианты отдыха тем, кто планировал поехать на эту базу.

Мы предоставим альтернативные варианты: либо компенсацию, либо предложим места в наших других санаторных учреждениях, и никто не будет обижен,добавил Павел Креков.

Те, кто летел с жителями КНР, берутся под врачебный контроль на дому. Автобусы для перевозки людей, не являются рейсовыми и не будут использоваться для данных целей. При этом их специально обработали.

По словам заместителя губернатора, в Свердловской области на сегодняшний день не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом.

Мы делаем все возможное, необходимое для того, чтобы такого рода риски не существовали. Сейчас все городах РФ работают в этом режиме, мы не исключение. Это обычная работа для того, чтобы минимизировать риски, сказал Креков.