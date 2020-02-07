Свердловский замгубернатора оценил профилактические меры региона против коронавируса
Заместитель губернатора Павел Креков рассказал, что пребывание граждан Китая в Свердловской области абсолютно безопасно. Для них предусмотрены специальные условия наблюдения за их здоровьем.
Павел Креков сообщил, что был принят последний борт с гражданами КНР, которые работают на территории области.
Они являются особой категорией, которую мы берем под особый контроль. Все проверены в аэропорту, и никто из них не является носителем вируса и вообще не является заболевшем. Они просто будут находиться на карантине, для чего мы выделили специальную базу в Екатеринбурге, сказал Креков.
Граждан Китая разместят в оздоровительном центре «Бодрость» для наблюдения за обследованными и здоровыми. Процедура будет длиться в течение 14 дней. Область предлагает альтернативные варианты отдыха тем, кто планировал поехать на эту базу.
Мы предоставим альтернативные варианты: либо компенсацию, либо предложим места в наших других санаторных учреждениях, и никто не будет обижен,добавил Павел Креков.
Те, кто летел с жителями КНР, берутся под врачебный контроль на дому. Автобусы для перевозки людей, не являются рейсовыми и не будут использоваться для данных целей. При этом их специально обработали.
По словам заместителя губернатора, в Свердловской области на сегодняшний день не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом.
Мы делаем все возможное, необходимое для того, чтобы такого рода риски не существовали. Сейчас все городах РФ работают в этом режиме, мы не исключение. Это обычная работа для того, чтобы минимизировать риски, сказал Креков.
Напомним, очагом появления атипичной пневмонии в Китае стал город Ухань в декабре 2019 года. Возбудителем стал ранее неизвестный тип коронавируса 2019-nCoV. По данным на 7 февраля, количество заразившихся в разных странах мира превышает 30 тысяч человек, более 600 человек скончались. В России на данный момент зафиксировано только два случая — в Тюменской области и Забайкальском крае у граждан Китая. Российские власти провели эвакуацию всех россиян из провинции Хубэй в Китае, сейчас они находятся на карантине под Тюменью.