Превышение уровня выбросов и новый информер: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

Превышение уровня выбросов и новый информер: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 01:06Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
В конце недели TagilCity.ru традиционно подводит итоги ежедневных замеров воздуха на наличие пяти загрязняющих веществ. Чем дышали жители Нижнего Тагила за прошедшую неделю?
  • 1 февраля - превышение разовой ПДК диоксида азота в два раза (показатель 0,4 мг/м3 при норме в 0,2 мг/м3);
  • 2 февраля - превышение разовой ПДК диоксида азота в 12 раза (показатель 2,4 мг/м3 при норме в 0,2 мг/м3), сероводорода - в 12,5 раза (показатель 0,1 мг/м3 при норме 0,008 мг/м3);
  • 3 февраля - превышение разовой ПДК диоксида азота в четыре раза (показатель 0,8 мг/м3 при норме в 0,2 мг/м3);
  • 4 февраля - превышений нормы нет;
  • 5 февраля - превышение разовой ПДК диоксида азота в 6,5 раза (показатель 1,3 мг/м3 при норме в 0,2 мг/м3);
  • 6 февраля - превышение разовой ПДК диоксида азота в два раза (показатель 0,4 мг/м3 при норме в 0,2 мг/м3);
  • 7 февраля - превышений нормы выбросов на Вагонке нет.

Кроме того, 7 февраля мы сделали вечерние замеры воздуха в нескольких точках Нижнего Тагила, где жители города чаще всего ощущают неприятный химический запах. Узнайте, чем дышали тагильчане этой ночью.

В итоге из семи дней замеров в течение шести из них наш прибор показывал превышение уровня нормы загрязнений по диоксиду азота до 12 раз, а также сероводорода — в 12,5 раза.

А еще на главной странице сайта TagilCity.ru появился информер, которой отображает данные о наших ежедневных замерах. Это на случай, если читать о итогах замеров вам некогда, а знать, чем дышится в Нижнем Тагиле хочется.

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