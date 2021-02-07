Превышение уровня выбросов и новый информер: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

Кроме того, 7 февраля мы сделали вечерние замеры воздуха в нескольких точках Нижнего Тагила, где жители города чаще всего ощущают неприятный химический запах. Узнайте, чем дышали тагильчане этой ночью.
В итоге из семи дней замеров в течение шести из них наш прибор показывал превышение уровня нормы загрязнений по диоксиду азота до 12 раз, а также сероводорода — в 12,5 раза.
А еще на главной странице сайта TagilCity.ru появился информер, которой отображает данные о наших ежедневных замерах. Это на случай, если читать о итогах замеров вам некогда, а знать, чем дышится в Нижнем Тагиле хочется.