В Нижнем Тагиле ожидаются сильный ветер и похолодание до -30 градусов

В Нижнем Тагиле в начале недели ожидаются похолодание до -30 градусов и метели, по данным Gismeteo.

8 февраля В понедельник тагильчан ожидает пасмурный день со снегом. В течение дня температура воздуха опустится с -19 градусов до -23 градусов. Ночью до -24 градусов. Ветер до 12 метров в секунду. 9 февраля Во вторник день будет облачным со снегом. Ветер до 12 метров в секунду. Днем и ночью температура будет колебаться между -24 и -25 градусами. 10 февраля В среду ветер утихнет до четырех метров в секунду. Днем будет солнечно, без осадков. Днем столбики термометров покажут -24 градуса, а ночью синоптики ожидают морозы до -30 градусов.

