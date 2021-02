В Свердловской области выявлено 313 случаев COVID-19 за сутки

В Свердловской области зафиксировано 313 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, сообщает оперштаб региона.

Общее количество заболевших коронавирусом в Свердловской области приближается к 73 тысячам человек С 5 по 6 февраля в Екатеринбурге зарегистрировано больше всего в регионе случаев коронавируса - 137. Также инфекция зафиксирована у жителей Алапаевска, Артёмовского, Асбеста, Ачитского городского округа, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, посёлка Махнёво, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов. С начала эпидемии количество заболевших коронавирусом в Свердловской области достигло 72 787 человек. 331 пациент находится в тяжелом состоянии, 225 из них находятся в реанимации, а 150— на аппаратах ИВЛ. В России за период с 6 по 7 февраля зарегистрировано 16 048 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 2 028, Санкт-Петербурге — 1 175 и Московской области — 923. За все время пандемии в стране выявлен 3 967 281 случай заражения. На Среднем Урале количество выздоровевших превысило 65,5 тысячи человек В Свердловской области из больниц выписали 331 жителя региона за минувшие 24 часа, в общей сложности все время от инфекции вылечились 65 528 человек. По России за минувшие 24 часа выписали 19 884 человек. Больше всего в Москве — 3 657, Санкт-Петербурге — 2 339, а также Московской области — 950. Общее число выздоровевших россиян достигло 3 456 210 жителей страны. В Свердловской области более 2,1 тысячи жителей скончались от коронавирусной инфекции За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 11 летальных случаев, а за все время пандемии скончались от инфекции 2 132 человека. В России с начала пандемии от COVID-19 умер 76 661 человек, из них 432 - за минувшие 24 часа. Больше всего смертей зарегистрировано в Москве — 64, Санкт-Петербурге — 39 и Московской области — 33.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter