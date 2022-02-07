Превышение выбросов и наказание ЕВРАЗ НТМК. Каковы последствия смога в Нижнем Тагиле?

Превышение выбросов и наказание ЕВРАЗ НТМК. Каковы последствия смога в Нижнем Тагиле?
Превышение выбросов и наказание ЕВРАЗ НТМК. Каковы последствия смога в Нижнем Тагиле?
Сегодня, 11:42Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Главным экособытием в Нижнем Тагиле на прошедшей неделе стал удушающий смог, накрывший весь город. И, несмотря на то, что по началу все списывалось на погодные условия, ведомства все же нашли загрязнения воздуха и даже установили виновника — ЕВРАЗ НТМК.

После публикации TagilCity.ru об удушающем смоге проверку начала природоохранная прокуратура Нижнего Тагила. К проведению проверки ведомство привлекло специалистов Роспотребнадзора. Ими были взяты пробы атмосферного воздуха и проверены на наличие в них вредных веществ и примесей.

Пробы Роспотребнадзор взял в шести точках города. В первой из них, на улице Кутузова, было выявлено превышение предельно-допустимой концентрации мелкодисперсной пыли. Кстати, эта улица расположена в непосредственной близости от ЕВРАЗ НТМК. Остальные показатели по вредным веществам, как сообщили в Роспотребнадзоре, соответствуют нормативам.

Кроме того, всю прошедшую неделю посты «Уральского УГМС» ежедневно фиксировали превышение в городе сероводорода — на Тагилстрое, Красном Камне и Вагонке. 31 января превышение выброса сероводорода достигало 19,8 ПДК.

Превышение сероводорода до 10 раз показывал и газоанализатор TagilCity.ru при замерах на привокзальной площади.

А Росприроднадзор нашел превышения бензапирена в 1,7 раза. Исследование было проведено в рамках мероприятий по надзору за соблюдением промышленными предприятиями природоохранного законодательства в период неблагоприятных условий для рассеивания вредных примесей.

Тагильчане во время смога массово жаловались на ухудшение самочувствия. Появлялись кашель, тошнота, головокружение, головные и глазные боли. А некоторые с появлением удушающего тумана связали смерть своих близких.

Именно Нижний Тагил стал городом с самым грязным воздухом в Свердловской области по итогу января. Посты УГМС зафиксировали 18 дней с превышениями ПДК выбросов. При этом ведомство начало публиковать данные замеров только с 10-го числа, поэтому чем дышали тагильчане в каникулы — неизвестно.

Найден и источник выбросов. По данным Росприроднадзора, им оказался ЕВРАЗ НТМК. При этом по началу предприятие полностью отрицало свое причастие к появлению смога. Теперь комбинату грозит «копеечный» штраф от 20 до 100 тысяч рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
итогиЕВРАЗ НТМКсмогНижний Тагил
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