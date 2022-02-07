Превышение выбросов и наказание ЕВРАЗ НТМК. Каковы последствия смога в Нижнем Тагиле?

Пробы Роспотребнадзор взял в шести точках города. В первой из них, на улице Кутузова, было выявлено превышение предельно-допустимой концентрации мелкодисперсной пыли. Кстати, эта улица расположена в непосредственной близости от ЕВРАЗ НТМК. Остальные показатели по вредным веществам, как сообщили в Роспотребнадзоре, соответствуют нормативам.