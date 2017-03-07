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Местные жители поселка Махнево Свердловской области просят не закрывать единственную диспетчерскую «скорой»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Местные жители поселка Махнево Свердловской области просят не закрывать единственную диспетчерскую «скорой»

7 марта 2017, 16:50Здоровье и экология
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