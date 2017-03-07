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Значительное превышение концентрации свинца в воздухе стало причиной закрытия завода в Дегтярске Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Значительное превышение концентрации свинца в воздухе стало причиной закрытия завода в Дегтярске Свердловской области

7 марта 2017, 09:40Здоровье и экология
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