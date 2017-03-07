Значительное превышение концентрации свинца в воздухе стало причиной закрытия завода в Дегтярске Свердловской области

Был проведен ряд анализов, которые показали, что концентрация свинца в воздухе значительно превышает норму, это опасно для здоровья местных жителей.

3 марта в Ревде было принято решение о закрытии завода на 85 суток до устранения нарушений. Однако, как пишут «Вечерние ведомости», на следующий день плавка свинца возобновилась.

На завод приезжали приставы и правоохранители, были составлены предписания, а владельцу предприятия грозит крупный штраф или лишение свободы до двух лет.

Рядом с заводом несут вахту добровольные дружины из местных жителей, которые следят за исполнением решения суда.