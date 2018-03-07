36 900 человек заболели ОРВИ в Свердловской области за неделю

С 26 февраля по 4 марта в Свердловской области было зафиксировано 36 900 случаев заболевания ОРВИ. Пик инфекции приходится на столицу Урала: здесь за неделю заболели 16 800 человек. Эпидемиологический порог в городе превышен более чем на 50%.

Кроме того, высокая заболеваемость отмечается в Верхотурье, Тавде, а также в Шалинском, Артемовском, Верхнесалдинском, Нижнетуринском городских округах. Чаще всего болеют дети и подростки. Так, в 6 детсадах и 7 школах введен карантин, еще в 99-ти детсадах частично приостановлен образовательный процесс.

Кроме того, 666 человек за неделю заболели пневмонией, что на 12% больше показателя позапрошлой недели, пишет «ЕТВ».