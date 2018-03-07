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Новости Нижнего Тагила

Детские больницы Свердловской области получат 236 млн рублей из федерального бюджета

7 марта 2018, 06:05Добавить новость
бюджет,деньги,здоровье,медицина,Россия,Свердловская область,экономика,Правительство
Согласно постановлению Правительства России всем регионам страны будут выделены средства для улучшения материально-технической базы детских больниц. Общая сумма дотации составляет 10 млрд рублей, из них 236 млн получит Свердловская область.

Правительство Российской Федерации полагает, что целевое финансирование детских больниц страны позволит к 2020 году снизить показатели младенческой и детской смертности.

Для этого из федерального бюджета в регионы будут направлены средства на развитие детских медицинских учреждений. Из 10 млрд рублей, которые выделят федеральные власти, Свердловская область получит 236 млн.

Детские больницы Челябинской области получат 255 млн рублей, Тюменской и Курганской областям будет выделено 285 и 86 млн. В Пермский край будет направлено 181 млн, в Югру и на Ямал – 64 и 9 млн рублей, сообщает «Уралинформбюро».

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