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Детские больницы Свердловской области получат 236 млн рублей из федерального бюджета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Детские больницы Свердловской области получат 236 млн рублей из федерального бюджета

7 марта, 06:05Здоровье и экология
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