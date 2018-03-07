-15
Свердловская область
Нижний Тагил
-15
вечер: -11
ночь: -14
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Ветер до 25 м/с ожидается в Нижнем Тагиле утром и днём 7 марта

7 марта 2018, 10:09Добавить новость
безопасность,город,МЧС,Нижний Тагил,погода,Свердловская область,ураган,ветер
В Свердловской области, в частности в Нижнем Тагиле, 7 марта ожидается сильный ветер вплоть до 25 метров в секунду.

Такие условия продержатся с утра и на протяжении всего дня, передают в ФГБУ «Уральское УГМС». Тагильчане уже наверняка заметили усиление ветра.

Ураганный ветер может причинить вред постройкам, сооружениям, а также линиям электропередач. Тагильчанам советуют по возможности не покидать дома.

Все экстренные службы находятся в повышенной степени готовности. Планируется проверка готовности систем оповещения.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,
Погода в Нижнем Тагиле
-15
Свердловская область
Нижний Тагил
-15
вечер: -11
ночь: -14
Погода в Нижнем Тагиле на неделю

Читайте также:

Снегопады и ветер ожидаются в первой половине недели в Свердловской области
5 марта, 09:30
0 1
38 пожаров произошло в Нижнем Тагиле с начала года (ФОТО)
23 февраля, 18:30
1 2
Дошкольников в Нижнем Тагиле научили действиям при пожаре
20 февраля, 07:30
2 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 678
Подписаться на новости