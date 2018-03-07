Ветер до 25 м/с ожидается в Нижнем Тагиле утром и днём 7 марта

Такие условия продержатся с утра и на протяжении всего дня, передают в ФГБУ «Уральское УГМС». Тагильчане уже наверняка заметили усиление ветра.





Ураганный ветер может причинить вред постройкам, сооружениям, а также линиям электропередач. Тагильчанам советуют по возможности не покидать дома.



Все экстренные службы находятся в повышенной степени готовности. Планируется проверка готовности систем оповещения.