Ветер до 25 м/с ожидается в Нижнем Тагиле утром и днём 7 марта
7 марта, 10:09Здоровье и экология
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В Свердловской области, в частности в Нижнем Тагиле, 7 марта ожидается сильный ветер вплоть до 25 метров в секунду.
Сюжеты: Нижний Тагил
Такие условия продержатся с утра и на протяжении всего дня, передают в ФГБУ «Уральское УГМС». Тагильчане уже наверняка заметили усиление ветра.
Ураганный ветер может причинить вред постройкам, сооружениям, а также линиям электропередач. Тагильчанам советуют по возможности не покидать дома.
Все экстренные службы находятся в повышенной степени готовности. Планируется проверка готовности систем оповещения.
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